Alemães apoiam construção de escolas em Moçambique  

Na Escola Secundária Josina Machel, em Gondola, para além de 11 salas de aula, foram construídos balneários, laboratórios de química, física e biologia, bem como uma biblioteca e uma sala de informática equipada com 30 computadores. Tudo com a ajuda dos estudantes e professores da escola de Hungen, uma pequena cidade no estado federado de Hessen, no centro da Alemanha.

Carlos Armando, um dos estudantes da escola, agradece o gesto.

"Teremos mais espaço para estudar em melhores condições, facilitando deste modo a nossa aprendizagem. Agradecemos também pelo fato de nos proporcionarem a sala de informática, através da qual o uso das tecnologias deixa de ser um sonho, tornando-se uma realidade para nós," diz o jovem.

Agathe Venedey-Grenda

Longa parceria

Há três décadas que a escola de Hungen apoia escolas em Moçambique e angaria dinheiro de doadores privados e do Ministério alemão para a Cooperação. Agathe Venedey-Grenda é a representante do grupo dos alemães envolvidos neste projeto de âmbito social.

"Na totalidade, financiamos cerca de dez escolas e algumas destas foram apenas co-financiadas. Tudo foi em parceria, desde 2002, com o Ministério alemão da Cooperação, nas províncias de Maputo e Manica,” relata.

“No início, nós pagávamos as despesas sozinhos, mas eram de pequena dimensão, e agora são de grandes dimensões e são apoiadas por outros projetos. Nós, como escola, organizamos cerca de 10% do valor necessário para o projeto e, nos últimos quatro projetos, tivemos um apoio da [fundação] ALTERNAID, e o Ministério alemão da Cooperação dá 75% do valor necessário para a execução do projecto," explica Venedey-Grenda.

O governador de Manica, Alberto Ricardo Mondlane, enalteceu recentemente a iniciativa dos estudantes. Mas frisou também o papel do Governo.

"A construção e apetrechamento de infraestruturas escolares sempre foi uma das prioridades do nosso Governo, pois acreditamos que, sem a contribuição dos diversos intervenientes na criação destas condições básicas ao nível das nossas escolas, o processo de ensino e aprendizagem decorreria com muitas dificuldades. A título de exemplo, de 2016 ao primeiro semestre de 2017, foram construídas 388 salas de aula pelos conselhos de escolas," afirma.

A reabilitação e ampliação da Escola Secundária Josina Machel, em Gondola, custou 19 milhões de meticais (mais de 270 mil euros), conseguidos com a ajuda da escola de Hungen.