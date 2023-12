Política Egito

Egito: Al Sisi vence presidenciais com 89,6% dos votos

sq | com agências

18/12/2023 18 de dezembro de 2023

O atual chefe de Estado do Egito, o ex-marechal Abdel Fattah al Sisi, venceu as eleições presidenciais pela terceira vez consecutiva, com 89,6% dos votos, e permanecerá no poder por mais seis anos.