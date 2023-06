Air Defender 23: Começa o maior exercício aéreo da NATO

É o maior desafio para a Força Aérea Alemã em décadas: após quatro anos de preparação, começa hoje o exercício aéreo da NATO, a que se deu o nome de "Air Defender 23". É o maior exercício desse tipo desde a existência da Aliança do Atlântico Norte.

A Alemanha será o palco da operação, ou seja, a plataforma logística para esta operação que terá lugar até 23 de junho. Em seis bases militares no país, serão temporariamente estacionadas 250 aeronaves militares, que serão enviadas por 25 diferentes páises membros da NATO. Apenas os Estados Unidos enviarão 100 aeronaves.

No ar, o cenário de crise será treinado em três zonas de voo: sobre o norte da Alemanha e o Mar do Norte, no leste e, em escala menor, no sul da Alemanha. Essas zonas serão fechadas ao tráfego aéreo civil, em diferentes ocasiões, diariamente, por várias horas.

Exercício da NATO "Air Defender 23": aterragem de um aparelho do tipo A400M no aeroporto militar de Colónia, Alemanha Foto: Marc Rosenkranz/Bundeswehr

Espaço aéreo alemão é muito utilizado

A operação regular de voos, em simultâneo com as manobras, faz parte do desafio: o espaço aéreo sobre a Europa, com a Alemanha no centro, é um dos espaços aéreos mais utilizados do mundo.

Os especialistas em aviação observam com expetativa se o tráfego aéreo civil poderá continuar a operar sem grandes interrupções durante o Air Defender 23. Durante os dez dias do exercício, os aeroportos alemães estenderão seus horários de operação, incluindo às noites.

"Espero que, se todas essas medidas forem bem-sucedidas, não ocorram cancelamentos de voos", diz Ingo Gerhartz, piloto da Força Aérea Alemã de maior patente. O inspetor da Força Aérea pretende evitar a exclusão de atrasos nas chegadas e partidas.

Soldado membro da unidade especial da NATO "Air Mobile Protection Team" (AMPT) Foto: Jane Schmidt/Bundeswehr

Não são esperados cancelamentos de voos

A associação europeia de companhias aéreas "Airlines for Europe" também não espera cancelamentos de voos. No entanto, existe "a possibilidade de ocorrerem atrasos, mas que, segundo as previsões neste momento, não devem ser significativos", afirma Kevin Hiney, porta-voz da organização sediada em Bruxelas. No entanto, a interação entre a operação de voo civil e o exercício da NATO é uma "situação ao vivo" e os passageiros devem estar cientes disso.

O especialista alemão em aviação Clemens Bollinger lembra, em entrevista à DW, que na Alemanha existe uma característica no controlo de tráfego aéreo diferente da dos outros países da Europa: "Há 30 anos, o trabalho dos controladores de voo civis e militares é integrado, precisamente porque o espaço aéreo alemão é muito utilizado."

Aparelho de transporte do tipo C17 aterra na Alemanha, vindo dos EUA, para participar nas manobras "Air Defender 23" Foto: Sherifa Kästner/Bundeswehr

Enquanto as forças aéreas na França fecham zonas determinadas de espaço aéreo para voos comerciais durante operações militares, na Alemanha, os voos civis e militares são coordenados diaria e regularmente. Os controladores de tráfego aéreo estão em constante comunicação com seus colegas da Força Aérea.

"Mas todos sabemos que existem muitos fatores que podem causar atrasos, como tempestades, outras ocorrências climáticas ou muito tráfego", diz Bollinger. Isso significa que a aviação é altamente complexa e, se outros fatores de perturbação forem adicionados durante o Air Defender 23, os atrasos podem ser inevitáveis. Especialmente porque a operação de linha aérea na Europa é atualmente quase tão intensa como era antes da pandemia de coronavírus.

Manobras terão efeitos dissuasores

"O objetivo da NATO é, sem dúvida, enviar um sinal político de dissuasão com o exercício Air Defender 23", diz Torben Arnold, da Fundação Ciência e Política (SWP), em entrevista à DW. "Isso tem, naturalmente, um claro efeito sinalizador para possíveis potências inimigas, mostrando que, mesmo que esse espaço aéreo seja altamente congestionado, estamos dispostos a defender cada centímetro do território da aliança da NATO", afirma Arnold.

Os mais de 10.000 soldados dos países da NATO envolvidos participarão em várias situações de treino, não só no ar, como também em solo: a "evacuação de um aeródromo, por exemplo" faz parte das rotinas de treinamento, diz Ingo Gerhartz, Inspetor da Força Aérea Alemã.

A evacuação do aeroporto de Cabul, em agosto de 2021, decorreu de forma atribulada Foto: AP Photo/picture alliance

Aparentemente, esse exercício foi incluído no plano de manobras após os dias caóticos no aeroporto de Cabul em 2021, quando os Estados Unidos e os seus aliados encerraram apressadamente a sua missão no Afeganistão.

Outros cenários incluem o apoio às tropas terrestres pelo ar, combate aéreo contra jatos inimigos e a intercepção de mísseis de médio alcance por caças-bombardeiros da NATO. As Forças Armadas dos EUA enviarão o caça F-35, o jato de combate mais avançado da aliança, sobre o Atlântico, para essa finalidade.

Na área do Mar do Norte, também será simulada a defesa de submarinos ou navios inimigos, diz o especialista da SWP, Arnold. "O inimigo pode atacar de áreas onde ele não está em terra firme continental", diz Arnold.

Ingo Gerhartz, inspetor-geral da Força Aérea Alemã Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Manobras da NATO durante a contraofensiva ucraniana

É evidente que, no momento, muitos na Europa se referem principalmente à Rússia quando pensam em "inimigo". Pensam, também, na grande ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, que decorre desde 24 de fevereiro do ano passado.

No entanto, ao apresentar os planos para o Air Defender 23 à comunicação social, em Berlim, o Inspetor da Força Aérea Alemã, Ingo Gerhartz, fez de tudo para não mencionar o "inimigo" no leste.

Quem fez isso durante essa reunião foi a embaixadora dos EUA na Alemanha, Amy Gutmann. "A prevenção por meio da preparação é mais importante do que nunca", disse. Os EUA e os seus aliados da NATO estão a jogar a carta da dissuasão, com um possível efeito colateral não totalmente indesejado.

Os serviços de inteligência das Forças Armadas russas também estudarão as manobras da NATO: enquanto na Ucrânia o exército de Kiev pressiona cada vez mais os invasores russos com ataques e ações ao longo da frente no leste e sul do país.