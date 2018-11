Agostinho Kamuango é o novo líder da JURA e quer vitória nas autárquicas de 2020

Eleito na noite deste sábado (10.11), o novo secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA), Agostinho Kamuango, promete transformar a organização Juvenil da UNITA no "verdadeiro instrumento de luta para materialização dos objetivos traçados pela direção" do maior partido na oposição em Angola.

Agostinho Kamuango, que derrotou na segunda volta o ex-secretário-geral, o deputado Aly Mango, garante ainda que os jovens do partido do galo negro irão trabalhar com rigor para que a UNITA saia vencedora das próximas eleições.

Agostinho Kamuango, novo líder da JURA

"Caros delegados, cumpriste a vossa missão inicial, porém, espera-nos um grande trabalho. Trabalho de fazer com que sirvamos de vanguarda e nos posicionemos para vencermos as eleições autárquicas marcadas para 2020, e consequentemente, as eleições gerais de 2022", disse o líder juvenil ao tomar posse.

"Há espaço para todos"

Segundo o novo secretário-geral dos jovens da UNITA, a "JURA é um instrumento ao serviço do partido, por isso, tem a missão de fazer a interpretação fiel da mensagem da UNITA e transformá-la num instrumento de trabalho. Estamos abertos, vamos trabalhar com todos, pois na JURA há espaço para todos", reiterou.

Agostinho Kamuango foi o candidato que liderou os votos na primeira e segunda voltas. Os 300 delegados presentes no Congresso votaram entre oito jovens, nomeadamente, Elsa Pataco, José das Dores, Rafael Mukanda, Nelito Ekuikui, Agostinho Kamuango, Aly Mango, kafu Sabino e Oseias Chilemba.

Depois de contados os votos, todos os candidatos reconheceram a vitória de Agostinho Kamuango.

IV Congresso da JURA, braço juvenil da UNITA

O deputado Aly Mango, que dirigiu a JURA durante os últimos quatro anos, felicitou o secretário-geral eleito e afirmou estar disponível para trabalhar com o novo elenco da Juventude Revolucionária de Angola. "Estaremos ao vosso dispor para que em conjunto possamos engrandecer a nossa JURA para garantirmos também a vitória do partido", disse.

Causas sociais

Ao proferir o discurso de encerramento do IV Congresso ordinário da JURA, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que a organização juvenil do seu partido deve criar programas de intervenção social que ajudem a reduzir a pobreza, expandir o emprego e garantir a integração social dos jovens.

O líder da maior organização política na oposição em Angola, disse ainda que quer "ver a JURA nas ruas, fora dos gabinetes, trabalhando ativamente no desenvolvimento da consciência cívica, social, comunitária dos cidadãos para participar mais na resolução dos problemas sociais".

O IV Congresso da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA), contou com a presença de vários convidados de organizações juvenis entre eles o representante do Partido Socialista português (PS), do Conselho Nacional da Juventude e do 1º Secretário Nacional da JMPLA, braço juvenil do MPLA, partido no poder. A presença de Luther Rascova foi caraterizado como sinal da mudança que se vive na chamada "nova Angola".