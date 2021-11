O Afeganistão, oficialmente República Islâmica do Afeganistão, é um estado soberano no centro da Ásia, cuja capital é Cabul.

O Afeganistão está localizado numa região geoestratégica importante que liga o Médio Oriente à Ásia Central e ao sudeste asiático. Este país faz fronteira com o Paquistão, Irão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China. Após a revolução marxista de 1978 e a invasão soviética no ano seguinte, o país esteve mergulhado numa guerra de nove anos levada a cabo pelos mujahidin rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e pelo governo pró-soviético do Afeganistão. Mais de milhão de afegãos perderam a vida. Depois disso, nos anos 90, o país atravessou uma guerra civil, a ascensão e queda do governo talibã e mais tarde a Guerra do Afeganistão. Estas duas últimas décadas fizeram do Afeganistão um dos países mais perigosos e violentos do mundo.