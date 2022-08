Afeganistão: Talibãs destruíram num ano progresso e direitos construídos em vinte

Afegãos tentam fugir após regresso dos talibãs ao poder

Atravessar a fronteira para o Paquistão

Enquanto o aeroporto Hamid Karzai rebenta pelas costuras, com multidões à espera de deixar o país, outros cruzam as fronteiras para o Paquistão. O ministro do Interior do Paquistão, Sheikh Rashid Ahmed, disse à DW que o seu Governo fechou as fronteiras de Torkham com o Afeganistão, encerrando assim a última grande rota terrestre para fora do país.