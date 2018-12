Adiamento: 30 de dezembro é a nova data para as eleições na RDC

As eleições presidencial, legislativas e provinciais na República Democrática do Congo (RDC) foram adiadas de sete dias, e agora terão lugar no domingo 30 de dezembro, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral Independente (CENI), Corneille Nanngaa.

"A Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) disse que está na incapacidade técnica para organizar as eleições a 23 de dezembro", anunciou uma fonte da organização.

As razões apontadas pela CENI para este adiamento são atrasos na implantação do material eleitoral e um incêndio num armazém da CENI há uma semana em Kinshasa, que segundo as autoridades eleitorais provocou "um grande golpe" ao processo .



Já na noite de quarta-feira (19.12.) uma fonte oficial que solicitou o anonimato disse aos jornalistas que a CENI estava a considerar um adiamento de pelo menos sete dias, para a realização do pleito eleitoral.

Transição pacífica na RDC?

Segundo várias fontes diplomáticas em Kinshasa, as três eleições presidenciais, legislativas e provinciais, antes marcadas para 23 de dezembro, devem levar à primeira transmissão pacífica de poder na RDC. Os três escrutínios devem permitir a saída do poder do Presidente Joseph Kabila, de 47 anos, que renunciou a um terceiro mandato, aliás proibido pela Constituição.

As eleições no maior e um dos países africanos subsarianos mais instáveis foram adiadas uma vez no final do segundo e último mandato do presidente Kabila, em 2016, oficialmente por razões financeiras.

Este adiamento provocou protestos sangrentos em setembro e dezembro do mesmo ano.

Um último acordo sob os auspícios dos Bispos congoleses foi conseguido a 31 de dezembro de 2016 e que prorrogou por um ano o mandato do Presidente Kabila, mas com a promessa de serem realizadas eleições em 2017.

Mas o pleito eleitoral foi mais uma vez adiado, oficialmente por causa de atrasos verificados no registo de eleitores no Kasai, região central do Congo por causa de violentos confrontos armados.

Entretanto, para a organização das eleições, a CENI negou a assistência logística e financeira oferecida pela comunidade internacional, começando com os meios aéreos propostos pela Missão da ONU no Congo (MONUSCO).

"Mais de dois anos após o termo do prazo constitucional, nenhum atraso é justificável", advertiu num comunicado Lamuka , a coligação formada em torno do candidato da oposição Martin Fayulu.

Mr. Fayulu e seus aliados têm alertado o Presidente da República e a comissão eleitoral, que devem "assumir todas as consequências desta farsa."