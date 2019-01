ADI de São Tomé e Príncipe marca congresso ordinário para março

Património histórico - Roças de São Tomé e Príncipe

Aqui começou a cultura do cacau

Fundada nos finais do século XVIII, a Roça Água-Izé foi a primeira da Ilha de São Tomé que implementou a cultura de cacau. José Ferreira Gomes trouxe a planta do Brasil para a Ilha do Princípe, inicialmente como uma planta ornamental, mas a cultura do cacau prosperou no arquipélago e tornou as ilhas o maior produtor de cacau a nível mundial. Esta roça é composta por nove dependências.