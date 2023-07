Adeptos do São Salvador expectantes com subida ao Girabola

11 anos depois, a província do Zaire volta a estar representada no Girabola pelo Clube Desportivo São Salvador do Kongo. Orgulhosos, os adeptos pedem melhores condições para a equipa de futebol.

11 anos depois, a província do Zaire volta ter representatividade no campeonato nacional da primeira divisão de futebol. Trata-se do Cube Desportivo São Salvador do Kongo, que se sagrou vencedor da série A, do campeonato nacional da segunda divisão e campeão da mesma competição

A subida à primeira divisão não podia ter deixado os amantes do desporto rei na província mais felizes.

À DW, Geraldo, adepto do São Salvador do Kongo, diz que "a equipa está bem e que agora só tem de trabalhar para permanecer no Girabola". O mesmo adepto lembra ainda que "não basta só subir de escalão, é necessário encontrar também patrocínios para garantir a estabilidade da equipa".

Outro munícipe, Eduardo, diz que hora do governo pensar na ampliação do estádio do clube. Para Eduardo, a subida é "inédita e a expectativa é grande por se tratar da primeira equipa da capital da província a jogar no Girabola".

Treinador e jogadores do Clube Desportivo São Salvador festejam subida ao Girabola Foto: Firmino Chaves/DW

"É hora do governo encontrar parceiros para a ampliação do estádio, porque muita gente vai querer ir ver os jogos e o campo que temos não oferece essas condições", alerta.

Já António Fernandes, afirma que a "equipa se deve reorganizar e ter uma sede própria, assim como criar condições para a inscrição de adeptos e sócios", de forma a que estes possam ajudar a equipa na referida competição.

Dever cumprido

Também em entrevista à DW, o treinador do Clube Desportivo São Salvador manifestou a sua satisfação. Joaquim Mfinda Moser fala num sentimento de "dever cumprido".

"Neste momento, o que sentimos é alegria de saber que o trabalho desenvolvido deu frutos. Estão de parabéns a minha equipa de trabalho, os meus colaboradores, jogadores e familiares, que tanto apoiaram para que este projeto desse certo", diz.

O técnico diz estar ciente das dificuldades do clube, mas garante que a sua equipa está preparada para o desafio que aí vem: "todas as equipas que jogarem connosco vão sentir muita dificuldade, porque nós estamos há muito tempo a trabalhar. Vamos tentar reforçar alguns setores da equipa para quando jogarmos com os colossos do nosso futebol consigamos dar uma boa resposta".

A direção do clube diz estar a trabalhar para encontrar novos patrocínios. Joaquim Mfinda Moser agradece o emprenho do governador que, diz, "tem sido incansável na mobilização da associativa para encontrar novos patrocínios" para a equipa.

O governo provincial confirma isso mesmo. À DW, o governador Adriano Mendes de Carvalho diz estar "a trabalhar para encontrar patrocínios para a construção de um novo estádio de futebol".

"Por isso devemos estar todos unidos, com um pouco de cada um podemos fazer diferente e garantir a estabilidade da equipa no campeonato", conclui.