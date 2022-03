MEDIATECA

Adelino Branquinho: O moçambicano que já contracenou com estrelas de Hollywood

Adelino Branquinho atua há 37 anos. Ao longo da sua carreira, o moçambicano já representou dezenas de peças de teatro. Já foi rei, mas também mendigo. Também fez história no cinema ao contracenar com o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio. E durante anos, participou nas radionovelas do projeto Learning by Ear - Aprender de Ouvido da DW África. Assista ao novo episódio do "Crónicas Africanas".