Adalberto Costa Júnior é um político angolano da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Formado em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior de Engenharia do Porto e em Ética pública na Pontifícia Universidade Gregoriana, tornou-se militante da UNITA, maior partido da oposição de Angola, em 1975. Em 15 de novembro de 2019 Adalberto Costa Júnior foi eleito como o terceiro Presidente da UNITA. O líder da bancada parlamentar da formação do "Galo Negro" substitui Isaías Samakuva, que deixou a liderança do partido ao fim de 16 anos e será o quarto homem à frente dos destinos da UNITA. Mas em 2021, o congresso da UNITA foi declarado nulo pelo Tribunal Constitucional de Angola.