Adalberto Costa Júnior pode ficar tranquilo até às eleições de agosto?

Agora, é oficial. Depois de um vaivém político e judicial relativamente à escolha de Adalberto Costa Júnior para a liderança da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o Tribunal Constitucional "anotou" os resultados do congresso de dezembro, que o reelegeu.

Costa Júnior foi assim reconhecido como presidente do maior partido da oposição. "A eleição de Adalberto Costa Júnior e sua direção, bem como determinadas alterações efetuadas aos estatutos do partido político, passam a estar em vigor e a ter força legal plena", escreveu o jurista Rui Verde no portal Maka Angola.

Além das anotações em relação ao congresso da UNITA, foram também chancelados os resultados dos congressos de cinco outros partidos, incluindo o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que reelegeu João Lourenço como seu presidente.

Rui Verde: "Tribunal está a deixar a política para os partidos políticos"

Significa isto que Costa Júnior pode ficar descansado, sem ter de se preocupar com novas batalhas judiciais até às eleições gerais de agosto?

Em entrevista à DW África, Rui Verde entende que, para já, sim, o líder da UNITA pode ficar tranquilo – com a anotação dos resultados, a contestação legal sobre as formalidades do congresso de dezembro ficou resolvida e "Adalberto Costa Júnior é o presidente da UNITA". Mas a história pode não ficar por aqui se houver contestações com outros fundamentos.

DW África: A anotação dos congressos destes seis partidos angolanos significa um final da história para Adalberto Costa Júnior em relação ao processo no Tribunal Constitucional?

Rui Verde (RV): Significa o final da história em relação às formalidades referentes ao congresso de dezembro que o elegeu. Isto é, para todos os efeitos, seja ao nível da UNITA, seja ao nível do Estado angolano, seja ao nível da população, Adalberto Costa Júnior é o presidente da UNITA. Não significa que não possa haver outros desafios legais ligados a outras questões substantivas. Nunca se pode dizer que acabou. Vamos imaginar um casamento. Uma pessoa casa-se, fica registado o casamento, estão casados, depois a partir daí há a vida conjugal, que pode acabar em divórcio. Aqui é o mesmo.

DW África: Considera que haverá agora uma possibilidade de se retroceder na decisão? Há quem critique o Tribunal Constitucional - pelo menos alguns juízes - por fazerem uma campanha contra a oposição antes das eleições.

RV: Em termos desta decisão, não é possível retroceder. É uma decisão tomada pela presidente do tribunal no âmbito dos seus poderes. Agora, outras pessoas da UNITA podem tomar iniciativas de outro género de processos e o tribunal vir a decidir sobre isso. Ninguém pode dizer que não vai acontecer.

Assistir ao vídeo 05:40 Há democracia interna na UNITA?

O que me parece é que o tribunal está a tentar encontrar um caminho de alguma contenção nestas atividades, de não intervir em demasia, porque se o tribunal intervém em demasia no processo político, estraga muito o processo político e o próprio prestígio do tribunal. E até agora aquele projeto de acordão, que não chegámos a perceber se era falso, se não era, não vigora na ordem jurídica.

DW África: O acórdão que foi vazado nas redes sociais, que anulava o congresso da UNITA.

RV: Exatamente. O acórdão não tinha substância jurídica adequada, não aparece lá matéria real para anular este processo.

DW África: Este processo agora, com esta decisão de anotar os congressos, é, no fundo, o tribunal a deixar a política para os partidos políticos?

RV: É o tribunal a deixar a política para os partidos políticos ou, se quiser usar uma imagem, a abrir a janela para arejar bem o ar. Eu acho que isto é uma entrada de frescura no processo político. Acho que é um sinal que o tribunal está a dar no sentido de dizer aos partidos para que façam política e resolvam as suas disputas no âmbito político.