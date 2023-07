Acordo de pesca entre a UE e Marrocos chega ao fim

Dinheiro por peixe.

Foi este o acordo entre a União Europeia e o seu vizinho do Norte de África, Marrocos. Para permitir que os barcos da UE pesquem sardinhas, atum e anchovas ao largo da costa marroquina, a União pagou a Marrocos um total de 208 milhões de euros durante quatro anos.

Mas este pagamento terminará a 18 de julho, data em que termina o contrato de pesca. O que acontecerá depois disso é mais do que incerto.

"De momento, não há negociações entre a União Europeia e Marrocos sobre a pesca", disse um porta-voz da Comissão Europeia à DW. Os últimos quatro anos estão a ser avaliados e - tal como os parceiros marroquinos - está a ser considerada a possibilidade de renovar o tratado no futuro. No entanto, tal dependerá "das circunstâncias, dos condicionalismos e dos factores económicos, bem como dos factores económicos".

Conflito sobre o Saara Ocidental

Até agora, tudo muito vago.

Por "circunstâncias", a Comissão Europeia deve estar a referir-se a uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) em 2021, segundo a qual o acordo entre a UE e Marrocos é considerado nulo e sem efeito no que diz respeito aos direitos de pesca ao largo da costa do Saara Ocidental.

O Sara Ocidental, uma antiga colónia de Espanha, foi em grande parte anexado por Marrocos a partir de 1975. Desde então, o movimento Frente Polisário tem lutado pela independência do território. Uma vez que a UE não pediu à Frente Polisário que aceitasse o tratado de pesca, o TJCE declarou que o acordo não deveria ter incluído o mar rico em peixe do Sara Ocidental.

No entanto, a última palavra ainda não foi dita, porque a Comissão Europeia recorreu desta decisão. Apesar de os barcos da UE terem sido autorizados a continuar a pescar até ao termo do acordo, ou seja, até esta segunda-feira, esta decisão pendente pode agora ser uma razão para que a UE, Marrocos e os peixes não avancem mais, por enquanto.

Lorena Stella Martini, especialista em Marrocos no Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR), em Roma, espera uma decisão do TJCE até ao final do ano.

Lorena Stella Martini trabalha para o Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR) em Roma. Foto: Privat

Mas a questão do Saara Ocidental está longe de ser apenas um acordo de pesca. "Tudo isto pode ter um impacto noutros domínios das relações entre a UE e Marrocos", afirma Martini. Dependendo do resultado do acórdão do TJCE, será claro se os tratados da UE com o país norte-africano se relacionam com o Sara Ocidental, por exemplo, no que diz respeito à agricultura ou à cooperação económica em geral.

Marrocos quer parcerias com valor acrescentado

Para Marrocos, o Saara Ocidental faz claramente parte do seu próprio país. No entanto, na semana passada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, deu a entender que, para já, não haverá barcos de pesca da UE a navegar nas águas marroquinas: O Marrocos de hoje quer parcerias com valor acrescentado, em vez de alguém que vem pescar, dá dinheiro e vai-se embora. Uma clara crítica à UE.

Jakob Kirkegaard é Investigador Sénior do German Marshall Fund em Bruxelas Foto: Privat

Na opinião de Jacob Kirkegaard, Senior Fellow do think tank German Marshall Fund em Bruxelas, é óbvio porque é que a parte marroquina escolhe tais palavras: As relações entre Marrocos e a UE deterioraram-se rapidamente nos últimos meses, especialmente depois de o Parlamento Europeu ter condenado a situação dos direitos humanos no país no início deste ano.

"Eles sentem que são os únicos que estão a ser criticados", diz Kirkegaard. O Parlamento Europeu não mencionou a Argélia, um importante fornecedor de gás para alguns países da UE. Marrocos e o país vizinho estão em conflito há décadas, porque a Argélia apoia a Frente Polisário no Saara Ocidental.

De acordo com Kirkegaard, esta raiva pode levar a que Marrocos só aceite prolongar o acordo se a UE for complacente. "A longo prazo, o que está em causa é o reconhecimento da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. A Espanha, por exemplo, aceitou as reivindicações de Marrocos.

A Espanha tem um interesse especial

A Espanha é também o país da UE que foi particularmente afetado pelo fim provisório do tratado de pesca entre a União Europeia e Marrocos. Isto deve-se ao facto de a maior parte dos 128 navios da UE navegarem sob pavilhão espanhol e alguns outros sob pavilhão alemão, francês ou holandês.

De acordo com a Comissão Europeia, as pessoas afectadas só serão compensadas financeiramente até ao final de 2023. Uma vez que a Espanha detém a Presidência do Conselho da UE neste semestre, ou seja, preside aos 27 Estados da UE, é bem possível que a questão acabe por ocupar um lugar de destaque na ordem de trabalhos.