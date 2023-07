Acidente rodoviário provoca pelo menos 51 mortos no Quénia

Condutor de camião terá perdido o controlo num movimentado cruzamento na cidade de Londiani, atingindo vários veículos e peões, dizem as autoridades. Número de vítimas pode ainda aumentar.

Uma colisão entre um veículo pesado e vários ligeiros na noite de sexta-feira, provocou, pelo menos, 51 mortos, disse o comandante da polícia de Rift Valley, em Londiani, na zona oeste do Quénia.

"Os policias no local contaram 51 corpos", disse Tom Mboya Odero, à Associated Press (AP).

O comandante esclareceu que o condutor do camião "perdeu o controlo e atingiu oito veículos, várias motocicletas e pessoas que estavam na beira da estrada".

O número de mortes poderá subir, uma vez que se "acredita que mais pessoas estejam presas no meio dos destroços", acrescentou o comandante da polícia, que retomou pela manhã a operação de resgate, interrompida pelas fortes chuvas.

O ministro dos Transportes do Quénia, Kipchumba Murkomen, disse aos jornalistas à chegada ao local esta manhã que "infelizmente, 49 pessoas perderam a vida num acidente" em Londiani.

Número de vítimas mortais poderá ainda aumentar, dizem autoridades Foto: John Njoroge/AP/picture alliance

As declarações do governante foram momentos antes de a polícia afirmar que queria "recuperar dois corpos no meio dos escombros", enquanto reconhecia que "se desconhece se há mais pessoas" nos destroços.

O ministro disse ainda aos jornalistas que o Governo iria "mudar os mercados para longe das rodovias para evitar" acidentes desta natureza no futuro.

Segundo a polícia local, o acidente, um dos piores no país nos últimos anos, aconteceu num dos cruzamentos mais movimentados na estrada entre Nakuru e Kericho, num local onde se registam muitos acidentes rodoviários.

O local é perto da cidade de Rift Valley, em Londiani, a cerca de 200 quilómetros a noroeste da capital, Nairobi, numa zona de plantação de chás.

Dezenas de feridos

A Cruz Vermelha do Quénia afirmou que "há 32 feridos hospitalizados" e apelou aos quenianos para doarem sangue, enquanto organizou equipas de apoio psicológico nos hospitais, onde as pessoas podem também dar a conhecer entes queridos ainda desaparecidos.

O Presidente, William Ruto, escreveu na rede social Twitter uma mensagem de condolências às famílias enlutadas, descrevendo o acidente como "angustiante" e pedindo aos motoristas que sejam "mais cautelosos".

"É preocupante constatar que entre os mortos há jovens a quem foi prometido um futuro brilhante e comerciantes que realizavam suas tarefas diárias", escreveu o Presidente.

O governador do condado de Kericho, Erick Mutai, escreveu na rede social Facebook que tem o "coração destroçado" e é "um momento sombrio para o povo de Kericho, uma região montanhosa conhecida por vastas plantações de chá".

Testemunhas citadas pela comunicação social local disseram que "o camião saiu da estrada principal e colidiu com vários veículos antes de atingir transeuntes e comerciantes".

De acordo com a Autoridade Nacional de Transporte e Segurança do país, morreram, nas estradas no Quénia, em 2022, 4.690 pessoas.