Abiy Ahmed diz que forças etíopes estão perto da vitória

O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed exortou esta terça-feira (30.11) os rebeldes do Tigray a renderem-se, alegando que as forças governamentais estão perto da vitória. A declaração do líder etíope ocorre apenas uma semana depois de ele ter prometido liderar operações militares na frente.

"A juventude de Tigray está a perecer como folhas. Sabendo que está derrotada, está a ser liderada por alguém que não tem uma visão ou plano claros", disse Abiy, ganhador do Prémio Nobel da Paz de 2019, em comentários veiculados nos meios de comunicação estatais. "Deve render-se hoje à Força de Defesa Nacional Etíope, às forças especiais, às milícias e ao povo".

Circulam nas redes sociais imagens com Abiy Ahmed de uniforme com soldados, no que parecia ser a região nordeste de Afar. A área tem sido o local de violentos combates nas últimas semanas, enquanto o grupo rebelde da Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) tenta tomar o controlo de uma rodovia crítica que abastece a capital Adis Abeba.

Tropas etíopes avançam para região de Tigray

"O inimigo foi derrotado"

No domingo, os meios de comunicação estatais afirmaram que o exército controlava a cidade de Chifra, na planície de Afar, e Abiy disse na terça-feira que tais ganhos seriam replicados para o oeste, na região de Amhara.

"O inimigo foi derrotado. Conseguimos uma vitória impensável com o comando oriental, num só dia. Agora, no oeste, vamos repetir esta vitória", disse ele.

O anúncio feito na semana passada de que Abiy, um antigo tenente-coronel das forças armadas, iria dirigir-se para o campo de batalha veio depois de a TPLF ter afirmado controlar Shewa Robit, uma cidade a apenas 220 quilómetros a nordeste de Adis Abeba por estrada.

Os receios de uma marcha rebelde na capital levaram os Estados Unidos, França, Reino Unido e outros países a exortar os seus cidadãos a deixar a Etiópia o mais depressa possível, embora o governo de Abiy diga que as notícias sobre o avanço da TPLF são exageradas e que a cidade está segura.

Um porta-voz da TPLF na segunda-feira rejeitou as declarações de Abiy, dizendo tratar-se deu "circo" envolvendo "jogos de guerra de farsa".