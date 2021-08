Abate de árvores e poluição preocupam ambientalistas em Tete

Dívidas ocultas: Ex-responsável do SISE confirma quase toda a acusação do Ministério Público

No segundo dia do julgamento, Cipriano Mutota, ex-diretor do Gabinete de Estudos da secreta, confirmou detalhes do projeto da Zona Económica Exclusiva que culminou no maior escândalo de corrupção em Moçambique.