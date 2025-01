Abalroamento nos EUA: Há ligações terroristas?

O ataque de Nova Orleans aconteceu durante as celebrações do Ano Novo. Um homem, de 42 anos, avançou intecionalmente com o seu carro a alta velocidade contra uma multidão.

O FBI afirma que o suspeito, identificado como Shamsud Din Jabbar, e morto numa troca de tiros com a polícia, trazia na viatura "uma bandeira do Estado Islâmico”, segundo disse à imprensa Althea Duncan.

"Uma bandeira do ISIS foi encontrada no engate do reboque do veículo. E o FBI (Serviço Federal de Investigação dos EUA) está a trabalhar para determinar as potenciais associações e afiliações do suspeito a uma organização terrorista”, relata.

O FBI também encontrou no carro "armas e um possível dispositivo explosivo improvisado”. Outros dispositivos explosivos foram achados no centro da cidade, próximo do local do ataque, explicou Duncan.

"Estamos a trabalhar com os nossos parceiros para investigar isto como um ato de terrorismo. Seguimos fortemente todas as pistas para identificar os possíveis associados do sujeito para garantir que não existe mais nenhuma ameaça”, garantiu.

Trump culpa imigrantes

O Presidente norte-americano, Joe Biden, lamentou o ataque, deixando garantias de que:

"O FBI está investigar para determinar o que aconteceu e porquê aconteceu. E se ainda há alguma ameaça para a segurança pública", disse.

Com base nas investigações do FBI, Biden disse que o suspeito teria publicado vídeos nas redes sociais demonstrando que se inspeirava no ISIS e expressando o desejo de matar.

Donald Trump, Presidente eleito dos EUA, e Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X. Musk é um destacado apoiante de Trump Foto: Brian Snyder/REUTERS

"Embora esta pessoa tenha cometido este terrível ataque à cidade, o espírito de Nova Irleans nunca, nunca, nunca será derrotado. Sempre brilhará", assegurou.

Já o Presidente eleito dos Estados Unidos,Donald Trump, culpou indiretamente estrangeiros imigrantes, sem fornecer provas, pelo atropelamento.

"Quando digo que os criminosos que estão a chegar são muito piores do que os criminosos que temos no nosso país (...) A taxa de criminalidade do nosso país está em níveis nunca vistos antes", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Outro incidente

Entretanto, na noite desta quarta-feira (01.01), uma viatura Tesla Cybertruck explodiu em frente do hotel de Donald Trump, em Las Vegas. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas. No interior da viatura foram encontrados morteiros, botijas de gás e fogo de artifício.

As autoridades americanas investigam uma possível ligação com o ataque de Nova Orleans. Kevin McMahill é oficial do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas: "Estamos a investigar qualquer ligação com o que aconteceu em Nova Orleans. Não estamos a excluir nada ainda.”

O dono da Tesla, Elon Musk, lamentou na rede social X o incidente. Disse que "a explosão foi causada por fogos de artifício de grandes dimensões e/ou por uma bomba transportada na bagageira do Cybertruck alugado e não está relacionada com o veículo em si”.