A revolução das bicicletas elétricas ganha espaço no Gana

As longas horas perdidas no trânsito estão a forçar os ganeses a mudar de meios de transporte convencionais para as bicicletas. O ciclista profissional Lawrence Agyei está a contribuir com o fabrico de bicicletas elétricas como uma alternativa de transporte viável e divertida.