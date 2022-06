MEDIATECA

A primeira africana campeã mundial de 'longboard dancing'

Desde que conquistou o título de campeã internacional em 2020, Marina Correia, de 24 anos, continua a arrasar no cenário mundial do 'longboard dancing'. Infelizmente, a cabo-verdiana não é poupada da discriminação, mas está determinada a ser um exemplo para as 'longboarders' negras de todo o mundo.