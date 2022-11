Cabo Delgado: Falta ajuda humanitária para crianças voltarem às escolas, alerta UNICEF

Mais de 200 mil crianças estão sem escola no meio da crise que se vive no norte de Moçambique e faltam apoios às organizações humanitárias para responder às metas, diz fonte do Fundo das Nações Unidas para a Infância.