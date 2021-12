A modelo moçambicana que "se torna Mãe Natal"

O projeto social da modelo Nabila Ramos está a tornar-se cada vez maior e mais poderoso em Moçambique. A ONG Somar organiza um Natal solidário nos últimos anos para ajudar uma instituição que atende pessoas carenciadas. Neste episódio do Crónicas Africanas, Yara Mel foi conhecer as instações da Somar e a organização do evento de Natal promovido pela ONG em Maputo. Este ano, o orfanato ACOSIDA foi o escolhido ser apoiados. Os integrantes da Somar foram visitar 65 órfãos, dos sete aos 20 anos de idade, na sede da instituição. Veja como foi.