A informação independente nunca passa de moda

A liberdade de sentir, pensar, falar, protestar está no seu ADN? Aqui na DW, vestimos a camisola da liberdade. A "Coleção Sem Censura" é uma coleção de moda pela liberdade de expressão: em cada peça de vestuário foi integrada uma lista de ferramentas para aceder às notícias da DW e de outros meios de comunicação independentes.

Na DW, é a nossa forte convicção que deve poder aceder a todos esses meios para formar a sua própria opinião. É por isso que queremos ajudar a driblar a censura e a desinformação, onde quer que esteja.

Coleção "Sem Censura" da DW

O nosso apoio à liberdade de expressão

A cobertura da DW sobre as questões complexas em torno da liberdade de expressão e de informação inclui o esclarecimento de crises, a denúncia de violações de direitos humanos e a divulgação de iniciativas que tentam melhorar a situação atual. Promovemos também um debate amplo sobre estes temas.

Ouvimos ativistas, académicos, artistas, cartoonistas e autores de todos os cantos do mundo, sempre atentos a formas de incentivar a liberdade de expressão e de opinião.

Desde 2015 que a DW homenageia todos aqueles que lutam diariamente por estes direitos com o prémio Liberdade de Expressão (DW Freedom of Speech Award). Entre os laureados estão bloggers que foram detidos e jornalistas sem papas na língua, que contribuem para uma imprensa livre.

Peça da coleção "DW's Uncensored Collection" desenvolvida com o designer Marco Scaiano de Berlim

Fazer passar a mensagem

Cada vez mais pessoas têm acesso a informação, podendo comunicar facilmente pela Internet. Por isso, às vezes esquece-se que ainda há muitos lugares onde as pessoas são punidas por publicarem opiniões dissidentes, e onde o fluxo de informação livre é bloqueado. A DW fez do combate à censura um dos seus princípios fundamentais e trabalha insistentemente para que todos tenham acesso à informação que precisam para entenderem os problemas e assuntos que afetam as suas sociedades.

Em muitos países, o controlo governamental das infraestruturas pode levar à censura da informação ou mesmo a bloqueios dos meios de comunicação. É por isso que a DW procurou sempre formas de contornar a censura e fazer chegar essa informação à população. Por exemplo, em países onde os governos cortam ou restringem o acesso a notícias independentes, os utilizadores podem aceder a conteúdos da DW de forma anónima e segura através do projeto Tor. As páginas online acessíveis pelo Tor ("The Onion Routing") podem ser identificadas através da extensão '.onion'. É necessário um browser especial para aceder a estas páginas, como o Tor Browser do Firefox.

Na última década, a DW também tem utilizado um outro sistema de contornar a censura chamado Psiphon, que funciona usando uma rede de diferentes servidores proxy (um intermediário entre o utilizador e uma fonte online). Através desta tecnologia, utilizadores em países como a China ou o Irão podem aceder a informação independente de fontes credíveis.

Desta forma, a DW envia uma mensagem clara: promoveremos sempre uma Internet livre e nunca deixaremos de divulgar informação rigorosa e independente a TODO o nosso auditório no mundo inteiro.