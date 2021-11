Homenagem a todas as mulheres

As nove obras em pirogravura, a arte de esculpir/queimar a madeira com ferro em brasa, são uma homenagem de Massaka a todas as mulheres que perderam a vida no parto. A homenagem estende-se também a todas as mulheres pelo seu dom de dar à luz e gerar vidas. O artista pretende ainda convidar para uma reflexão sobre alegados casos de violência nas maternidades em Moçambique e o tráfico de bebês.