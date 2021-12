MEDIATECA

A corrupção em Moçambique e a "síndrome do segundo mandato"

O que esperar do combate à corrupção em Moçambique em 2022? Foi esta a questão que colocámos ao diretor-executivo do Centro de Integridade Pública. Neste episódio do Reflexões Africanas, Edson Cortez lembra que 2022 será o terceiro ano do segundo Governo de Filipe Nyusi e os moçambicanos viverão o que o diretor do CIP chama de "síndrome do segundo mandato". Veja nesta análise o que isto significa.