A "blitzkrieg" que "falhou": Guerra na Ucrânia começou há quatro meses

Passam quatro meses desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. As Nações Unidas estimam que cerca de 5.000 civis foram mortos e mais de 15 milhões de ucranianosforam obrigados a fugir das suas casas desde o início do conflito.

Depois dos primeiros ataques oriundos das fronteiras a norte, leste e sul do país, incluindo à capital Kiev, as tropas de Vladimir Putin concentraram os seus esforços na região leste e sul da Ucrânia para estabelecer um corredor terrestre com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Áreas da Ucrânia onde estão as tropas russas

Segundo Petro Poroshenko, antigo Presidente da Ucrânia, a Rússia acreditou que poderia fazer uma guerra relâmpago, mas "falhou". Encontrou forte resistência das tropas ucranianas: "Por causa do Exército ucraniano, por causa dos nossos soldados, por causa da unidade do povo ucraniano, Putin percebe que a sua ideia de 'blitzkrieg' falhou", disse Poroshenko no início de março.

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, justificou a guerra - ou "operação militar especial", nas palavras do Kremlin - com a necessidade de "desmilitarizar" a Ucrânia para ajudar as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, alegadamente após a violação dos acordos de Minsk que visavam uma solução para o conflito nesses territórios.

Esta sexta-feira (24.06), as forças pró-Rússia autoproclamada república separatista de Lugansk tomaram mais três localidades perto de Lisichansk, a última grande cidade sob controlo de Kiev no leste da Ucrânia após o anúncio da retirada das tropas ucranianas de Severodonetsk.

Crise alimentar e energética

A guerra na Ucrânia desencadeou uma crise energética global e uma crise alimentar.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, antes da guerra, a Ucrânia era responsável por 15% do comércio mundial de milho e 10% do comércio mundial de trigo. Mas com a Rússia a bloquear as exportações ucranianas nos portos do Mar Negro, há menos cereais disponíveis no mercado internacional, o que provocou uma subida dos preços, em especial no Médio Oriente e em África.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 (o grupo das sete maiores economias mundiais) anunciaram em comunicado, após uma reunião que decorreu esta sexta-feira (24.06) em Berlim, que a Rússia não só está a bloquear o acesso aos portos no Mar Negro, como também está a bombardear armazéns de trigo e infraestruturas agrícolas.

Assistir ao vídeo 05:15 2023 será ainda pior? Mundo à beira de "catástrofe" alimentar

A guerra levou ainda a uma reviravolta no setor da energia.

A Rússia é o maior exportador de gás natural do mundo, o segundo maior fornecedor de petróleo bruto e o terceiro maior exportador de carvão. Mas, com a invasão à Ucrânia, a União Europeia decidiu acabar, de uma vez por todas, com a dependência da energia russa e procurar outras alternativas.

Um dos líderes da União Europeia anunciou esta sexta-feira que a Comissão Europeia está a preparar um plano comum de emergência para a redução da procura de energia, que será apresentado em julho aos líderes da UE.

Candidata à União Europeia

Em plena guerra,a Ucrânia alcançou em quatro meses aquilo que não conseguiu durante muitos anos: obter o estatuto de país candidato à União Europeia.

Os chefes de Estado e de Governo da UE concederam na quinta-feira (23.06) à Ucrânia e à Moldávia o estatuto oficial de candidatas à adesão ao bloco, depois de uma recomendação da Comissão Europeia na semana passada.

O Presidente ucraniano disse que foi um momento "único e histórico". De acordo com Volodymyr Zelensky, "o futuro da Ucrânia é dentro da UE".

A guerra na Ucrânia fez com que mais de 15 milhões de pessoas tivessem de fugir das suas casas

O processo poderá, no entanto, demorar vários anos.

A Turquia, por exemplo, é candidata à adesão desde 1999. A Macedónia do Norte tem o estatuto de país candidato há 17 anos e a Albânia há oito. O processo depende do cumprimento de normas exigidas pela Comissão Europeia em diversas áreas - desde a independência da Justiça, ao combate ao crime organizado e à corrupção, entre outras.

A partir de domingo (26.06) e até terça-feira, a Ucrânia será um dos principais tópicos em discussão na cimeira do G7, que decorre na Alemanha.

Os líderes dos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Alemanha deverão debater como prosseguir com as sanções à Rússia. O chanceler alemão Olaf Scholz referiu que será preciso deixar claro, durante a cimeira, que a Ucrânia pode contar com o apoio de que necessita "durante o tempo que for necessário".

O Presidente ucraniano foi convidado a participar na reunião.