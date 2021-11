A Ação Democrática Independente (ADI) é um partido político de São Tomé e Príncipe criado em 1994 pelo então presidente Miguel Trovoada.

A Ação Democrática Independente (ADI) é um dos principais partidos de São Tomé e Príncipe, sendo desde as eleições parlamentares de 2011 e 2014 o maior partido da Assembleia Nacional. É representado por 33 dos 55 deputados parlamentares. É um partido situado ao centro do espectro político e é atualmente liderado por Patrice Trovoada, filho do seu fundador Miguel Trovoada.