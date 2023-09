50 anos de independência da Guiné-Bissau

João Bernardo "Nino" Vieira proclamou a independência da Guiné-Bissau a 24 de setembro de 1973, nas matas de Madina de Boé, durante a primeira Assembleia Nacional Popular. Nesse dia, foi também aprovada a primeira Constituição da República da Guiné-Bissau.

"Estamos aqui para cumprir a primeira missão histórica da nossa Assembleia Nacional Popular", declarou "Nino" Vieira na ocasião , "a saber: proclamar a existência do Estado que de facto existe na Guiné, dotar esse Estado dum Executivo e aprovar a primeira Constituição para a nossa nação africana".

Ao concluir o discurso, o presidente Assembleia Nacional Popular citou ainda Amílcar Cabral, líder fundador do PAIGC: "Nenhuma força do mundo poderá evitar a libertação total do nosso povo e a conquista da independência nacional da nossa terra".