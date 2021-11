40 anos de "Madgermanes"

Moçambicanos em Berlim: Racismo sem um fim em vista

20 anos após o ataque racista que levou à morte o moçambicano Alberto Adriano na cidade de Dessau, em 2000, moçambicanos residentes em Berlim dizem que o racismo continua presente no seu dia a dia. Mesmo com o debate presente após a morte do afro-americano George Floyd, não têm grandes esperanças de ver o fim do problema e lembram outros compatriotas vítimas do racismo na Alemanha.