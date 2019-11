30 anos após a queda do Muro de Berlim, aumenta o racismo na Alemanha

Dez razões para amar Berlim

5. Um lugar feliz

Em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, artistas de todo o mundo pintaram sobre a brarreira de concreto que dividia as duas partes de Berlim (Leste e Oeste). A East Side Gallery é até hoje a mais longa galeria ao ar livre do mundo. A arte criada espontaneamente ainda reflete a alegria que se espalhou por toda a Berlim com a queda do Muro e o fim da Guerra Fria entre comunismo e economia de mercado.