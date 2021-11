Romário

Melhor do mundo em 1994 e campeão do Mundial no mesmo ano, Romário é um dos melhores avançados da história do futebol mundial. Em jogos oficiais, o "baixinho" marcou 747 golos na carreira, onde brilhou no PSV e no Barcelona. Ao serviço dos "blaugrana", chegou à final da Liga dos Campeões em 1994, mas perdeu para o AC Milan (0-4).