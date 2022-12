Adeus Pelé: Mundo despede-se do Rei do futebol

A notícia da morte de Edson Arantes do Nascimento correu mundo. Desportistas, políticos ou cidadãos anónimos, todos prestam homenagem a Pelé, a maior lenda do futebol mundial. Brasil decretou três dias de luto.

A maior lenda do futebol mundial de todos os tempos, carinhosamente tratado como Pelé, faleceu esta quinta-feira (29.12), aos 82 anos, vítima de cancro no cólon. O rei do futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês.

A morte do tricampeão mundial pela seleção brasileira comoveu o mundo, pelo facto de a sua grandeza transcender qualquer fronteira afetiva.

As redes sociais tornaram-se um palco de mensagens de solidariedade e exaltação do maior artilheiro do futebol do século XX. Vencedor de sete troféus da Bola de Ouro em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

Pelé foi tricampeão mundial pela seleção brasileira Foto: STAFF/AFP/Getty Images

O astro popularizou o futebol brasileiro. Com apenas 17 anos, tornou-se no jogador mais novo a ganhar um campeonato do mundo em 1958. Até então, "ninguém conhecia o Brasil"

Dono de uma técnica afinada, dribles, jogadas mágicas, Pelé venceu ainda o Mundial de 1962 e 1970. Momentos que ficarão indelevelmente marcados na história do futebol planetário.

Numa mensagem de vídeo partilhada nas redes sociais, o presidente da FIFA, Gianni Infantino lamentou a morte do rei: "Nunca o perderemos. Estará sempre entre todos aqueles que amam o futebol. Por causa de tudo aquilo que fez pelo futebol. Trouxe emoções ao futebol."

Um dom "divino"

Pelé marcou 1283 golos em toda a sua carreira. "Ganhei de Deus o dom de jogar futebol. Aí o meu pai dizia: Escuta, se você ganhou o dom para jogar, se estiver em boa forma, ninguém lhe vai parar."

Eduardo Gonçalves de Andrade, ou simplesmente Tostão, jogou ao lado de Pelé no Mundial de 1970. E descreve o lendário como "o maior de todos os tempos. Eterno número 10. Todas as gerações vão lembrar de Pelé – inesquecível".

Para Cafú, o tetra campeão mundial pelo Brasil: "Pelé representa tudo para nós. Pelé tem que ter uma estátua por todos cantos do mundo."

Marta da Silva, capitã da seleção brasileira de futebol feminino, tratada por rainha de futebol, destaca: "Pelos seus pés fomos e continuaremos abençoados pela sua arte."

Pelé é considerado mundialmente o maior jogador de futebol de todos os tempos Foto: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Pelé arrumou as chuteiras aos 37 anos de idade. Mas depois disso, a lenda notabilizou-se no cinema e na música. Em 2016, compôs "Esperança" em homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio.

Era nas crianças que Pelé via o futuro do mundo. "Se as crianças estiverem bem educadas, nós vamos ter um mundo melhor no futuro. Então, a criança é muito importante."

Comoção mundial

Líderes políticos mundiais também expressaram a sua tristeza com a partida do rei do futebol, na quinta-feira (29.12).

Na rede social Twitter, o recém-eleito Presidente brasileiro, Lula da Silva, lembrou algumas das várias estrelas mundiais que partilharam relvados com o craque. Nnunca mais houve um camisa 10 como ele", sublinha.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, expressou os seus sentimentos à família de Pelé e a todos os que o amaram. "Para um desporto que une o mundo mais do que qualquer outro, a ascensão de Pelé, dos inícios humildes até a glória futebolística, é uma história do que é possível", considerou Biden.

O antigo Presidente americano Barack Obama também recorda o futebolista brasileiro como "um dos maiores a jogar o bonito jogo", acrescentando: "Os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos os que o amavam e o admiravam."

As homenagens ao rei continuam pelo mundo. Vários estádios de futebol estão a acender as luzes amarelas e verdes, as cores da bandeira brasileira.

O velório público do Edson Arantes do Nascimento terá lugar na segunda e terça-feira da próxima semana, na Vila Belmiro, o estádio do Santos, clube pelo qual se estreou no futebol profissional, aos 15 anos.

O corpo de Pelé também deverá seguir em cortejo pelas ruas de Santos. O enterro está marcado para terça-feira, no Memorial Necrópole Ecuménica, também em Santos. O mundo do futebol curva-se ao seu talento e ao legado do rei Pelé.