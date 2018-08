Última reunião do Comité Central do MPLA presidida por José Eduardo dos Santos  

Ao discursar pela última vez num encontro da cúpula do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), o partido governamental desde 1975, José Eduardo dos Santos disse esta quinta-feira (16.08) esperar que o próximo congresso, marcado pela 8 de setembro, se afirme como um momento de unidade, de coesão política e alcance os objetivos pretendidos.

"Entramos, assim, na fase derradeira da preparação do 6.º Congresso Extraordinário, para o qual os membros da Direção do partido, os militantes, simpatizantes e amigos não têm poupado esforços para que ele seja um êxito e alcance os objetivos pretendidos. Na verdade, desejamos que o congresso, que vai marcar uma transição política no seio do partido, se afirme como um momento de unidade e de coesão política e ideológica", afirmou José Eduardo dos Santos.

"Perfeita harmonia"

Foto de arquivo: MPLA - campanha eleitoral (2017)

A reunião desta quinta-feira do Comité Central reiterou os objetivos do VI congresso extraordinário do MPLA e da eleição de João Lourenço ao cargo de presidente do partido. No comunicado final lido por Norberto Garcia, porta-voz do MPLA, o Comité Central considera que o processo de transição política na liderança do MPLA deve continuar a decorrer em harmonia e ampla participação dos militantes.

"O Comité Central considera que o processo de transição política na liderança do MPLA deve continuar a decorrer num ambiente de perfeita harmonia e ampla participação dos militantes, na salvaguarda dos princípios e valores do MPLA".

No mesmo comunicado, o Comité Central do MPLA também apelou aos militantes para uma participação ativa nas atividades de homenagem a José Eduardo dos Santos, "merecedor do carinho" pela entrega "incondicional à causa do povo angolano".

"Presidente emérito

"Antes os participantes na reunião aprovaram os projetos de resoluções sobre a outorga a José Eduardo dos Santos dos títulos de "presidente emérito", de "membro honorífico" e de "militante distinto" do MPLA. Os mesmos títulos foram igualmente aprovados para o já falecido presidente do partido, António Agostinho Neto.

A "postura de liderança, ponderação e a perspicácia" como José Eduardo dos Santos dirigiu as plenárias do comité foi também enaltecida por este órgão de direção central do partido, que considerou ainda o seu presidente "merecedor do carinho, resultante da sua entrega incondicional à causa do povo angolano".

O histórico militante do MPLA, Alberto Amorim, reconhece a importância dos títulos mas lamenta o facto de só agora ter-se pensado atribuir ao antigo presidente Agostinho Neto, 40 anos depois do passamento físico.

"Eu acho que são títulos importantes e interessantes, mas em relação a Agostinho Neto tarda por ser-lhe entregue. Já lá vão muitos anos que ele merece".

Esta é a última reunião que José Eduardo dos Santos, o homem que dirigiu os destinos de Angola durante de 38 anos, presidiu na qualidade de presidente do MPLA.