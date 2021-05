ÚLTIMA HORA: Bayern Munique é eneacampeão alemão

O Bayern Munique sagrou-se este sábado (08.05) campeão alemão de futebol pela nona vez consecutiva e 31.ª da sua história, face ao desaire do Leipzig em Dortmund, por 3-2, em encontro da 32.ª jornada da Bundesliga. A formação bávara, que assegurou o 17.º cetro nos últimos 23 anos antes de receber o Borussia Mönchengladbach, soma 71 pontos, contra 64 do Leipzig, segundo classificado, que já só tem dois jogos por disputar.

Os campeões alemães somam assim a 31ª conquista do título, 30 deles na Bundesliga.

Na história da Bundesliga, que se disputa desde 1902/03, o Bayern tem agora mais 22 ‘saladeiras’ do que o Nuremberga, segundo do ‘ranking’, com nove.