A República da Índia é um país da Ásia Meridional e é o segundo país mais populoso do mundo. Possui mais de duas dezenas de línguas e dialetos oficiais e a sua capital é Nova Deli.

Delimitada a sul pelo Oceano Índico, pelo mar da Arábia a oeste e pela Baía de Bengala a leste, a Índia tem uma costa com 7.517 km de extensão. O país faz fronteira com o Paquistão a oeste, com a China, Nepal e Butão a norte e com Bangladesh e Mianmar a leste. Este país tornou-se uma nação independente do Reino Unido em 1947. A partir de 1510, algumas pequenas partes da Índia foram colonizados por Portugal. A cidade de Goa foi a capital do Estado Português da Índia. Em 1961, o exército indiano derrotou as forças militares portuguesas presentes e Goa foi integrada à Índia. Hoje, a Índia é uma república composta por 28 estados e sete territórios da união, com um sistema de democracia parlamentar. Trata-se de uma das maiores economias do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB) nominal. No entanto, a Índia sofre de altos níveis de pobreza, analfabetismo, doenças e desnutrição. Também faz parte do grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.