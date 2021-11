Ébola é o nome dado à doença rara, grave, muitas vezes fatal causada pela infeção por um vírus com o mesmo nome.

Os sintomas mais frequentes da infeção pelo vírus do ébola são febre, náuseas, vómitos e diarreia, dores abdominais, dores musculares, dores de cabeça, dores de garganta, fraqueza e hemorragia inexplicada, que aparecem subitamente entre dois e 21 dias após a exposição ao vírus. A fase seguinte da doença pode caraterizar-se pelo aparecimento de manchas na pele, insuficiência hepática e renal. Alguns doentes apresentam igualmente hemorragias internas e externas abundantes e insuficiência de vários órgãos. A doença é transmitida por contacto direto com fluidos ou secreções corporais (como sangue, vómitos, urina, fezes, saliva ou sémen) de pessoas infetadas, mortas ou vivas. Pode também ser transmitida através do contacto direto com superfícies, objetos ou roupas contaminadascom fluidos de doentes. A doença pode ainda ser transmitida por contacto sexual não protegido até seis meses depois de estes terem recuperado da doença.