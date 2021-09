Áudio vazado de Helena Taipo expõe e compromete Filipe Nyusi

Num áudio vazado nas redes sociais, a ex-governante Helena Taipo revela que o Presidente da República, Filipe Nyusi, não é uma pessoa querida, inclusive na FRELIMO, partido que governa, e acusa: "Ele escolhe sempre os alvos que podem cuzar o seu caminho e neutraliza-os".

"Estamos a deixar o crocodilo crescer", alerta a ex-ministra do Trabalho e ex-embaixadora em Angola.

Taipo fala das ações de campanha eleitoral que fez a favor da FRELIMO e de Filipe Nyusi, "Tínhamos de comprar as mentes" e começa por questionar: "Quando eu ganhei Angoche, onde nunca se ganhou, ninguém quiz saber como consegui" e acusa: "Não se pega na história, só o facto porque interessa a alguém".

A membro da FRELIMO manifestou desagrado em relação ao caminho que o país está a tomar, sob a liderança de Nyusi e conta: "Esse senhor ninguém lhe queria aqui. O próprio partido estava dividido, não o queriam. A própria [Margarida] Talapa não queria o Nyusi, queria o Vaquina."

Fala em "tanta injustiça" por parte do PR e de tentativas internas de se cortar as pernas a quem pode vir a ser a ameaça no partido.

"Este senhor não é sério, vai estragar o país", alerta Taipo.