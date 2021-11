MEDIATECA

Água, o recurso mais valioso da Terra (Eco África)

No Eco África desta semana, encontramo-nos com um grupo que está a tentar recuperar a população de corvos-marinhos na Ilha Robben, na África do Sul, e vemos como o aumento do nível da água num lago do Quénia afeta os agricultores e os seus meios de subsistência.