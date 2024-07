África: Investir em petróleo e gás vale a pena?

O Senegal está a celebrar a entrada nalista de produtores de petróleo africanos após o seu primeiro campo offshore ter começado a bombear crude em junho. O país vê a sua nascente indústria de petróleo e gás como vital para o seu desenvolvimento económico.

A primeira fase de produção do campo petrolífero de Sangomar, que fica a cerca de 90 quilómetros da costa do Senegal, será muito inferior à dos maiores produtores de petróleo de África; Sangomar poderá produzir 100.000 barris por dia para exportação, em comparação com os 1,2 mil milhões da Nigéria.

O enorme campo de gás Greater Tortue Ahmeyim (GTA) do Senegal, que se estende pela fronteira entre o Senegal e a Mauritânia, também deverá entrar em funcionamento ainda este ano, embora ambos os projetos estivessem programados para começar a produção três anos antes.

"O primeiro petróleo do campo de Sangomar marca uma nova era, não só para a indústria e economia do nosso país, mas, mais importante, para o nosso povo", disse Thierno Ly, diretor-geral da Petrosen, a empresa estatal de energia do Senegal, em junho.

A Petrosen detém uma participação de 18% no projeto Sangomar. A gigante energética australiana Woodside é a principal acionista do projeto, que custou cerca de 5 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros). A empresa estatal de energia também tem uma participação de 10% no campo GTA, que está a ser desenvolvido pela BP e pela Kosmos Energy.

Cerca de metade das pessoas na África subsariana não têm acesso à eletricidade. Foto: Ahmed Jallanzo/epa/picture alliance

Petróleo e gás impulsionam o crescimento económico do Senegal

Especialistas alertam que estes recursos de combustíveis fósseis não transformarão o Senegal num país rico, mas espera-se que impulsionem a sua economia.

Na sua perspetiva económica regional de abril de 2024, o Fundo Monetário Internacional (FMI) constatou que o Senegal estava entre as economias de crescimento mais rápido na África subsariana, projetando uma expansão de 8,35% em 2024, "graças aos projetos de petróleo e gás que entrarão em funcionamento".

A contribuição da produção de petróleo e gás para a economia geral deverá permanecer "relativamente limitada", no entanto, com menos de 5% do PIB total, notou Papa Daouda Diene, analista económico sénior do Instituto de Governação dos Recursos Naturais, um think tank com sede nos EUA.

"Como se vê, estes recursos por si só não podem transformar o Senegal no Dubai", disse Diene à DW a partir da capital senegalesa, Dakar.

"Mas, se forem bem geridos — quero mesmo enfatizar isso —, se forem bem geridos, podem ajudar a iniciar e/ou fortalecer a transformação estrutural do Senegal."

Mercado de combustíveis fósseis em declínio

Mas não é certo que o Senegal venha a ver tanto rendimento do petróleo e gás quanto projetou, pois a transição global para energia mais limpa deverá reduzir a procura de longo prazo por petróleo e gás.

A analista de políticas climáticas argelina Yamina Saheb, uma das principais autoras do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas sobre mitigação climática, é direta na sua avaliação dos investimentos de petróleo e gás do Senegal.

"É realmente uma má notícia, porque vão encontrar-se presos num modelo económico que já não funciona", disse ela à DW.

A mais recente Perspetiva Energética Mundial, publicada pela Agência Internacional de Energia (AIE), conclui que a procura global por carvão, petróleo e gás natural está a estabilizar nesta década e vai diminuir na próxima década.

O relatório de outubro de 2023 projeta que a participação das energias renováveis no mix de eletricidade global se aproximará dos 50% até 2030, face aos atuais cerca de 30%.

"Estas expectativas sobre receitas de combustíveis fósseis a impulsionar o desenvolvimento estão um pouco inflacionadas", disse Mats Marquardt, analista de políticas climáticas do Instituto Novo Clima, com sede na Alemanha, que pesquisou o mercado de gás natural liquefeito (GNL) do Senegal.

"É claro que a era de ouro do gás terminou", disse ele à DW. "Isto é algo que a AIE tem vindo a afirmar com muita veemência e, nestas circunstâncias, obviamente, o caso de negócios para exportações de combustíveis fósseis também deve ser agora reavaliado."

Se os preços globais do petróleo e gás caírem significativamente, o Senegal e outros países que investem fortemente no desenvolvimento dos seus recursos de combustíveis fósseis podem ter dificuldades em cobrir os seus custos iniciais. Isto pode deixar os países com ativos denominados obsoletos, ou seja, ativos que se tornam obsoletos antes do fim da sua vida económica, sem que o seu custo seja recuperado.

Em 2022, o Chanceler da Alemanha Olaf Scholz (à direita), visto aqui com o então Presidente do Senegal Macky Sall, afirmou que queria prosseguir de forma intensiva as conversações sobre as reservas de gás do Senegal. Foto: Robert Adé/DW

Busca da Europa por novas fontes de gás chegou ao fim

O maior mercado de exportação de gás da África Ocidental é a Europa. Mas a União Europeia (UE), que inicialmente sinalizou um grande interesse em investir em projetos de gás africanos após a Rússia ter iniciado a guerra na Ucrânia em 2022, viu o apoio a novos investimentos arrefecer à medida que muda o seu foco para as renováveis.

Em 2022, a energia eólica e solar geraram 22% da eletricidade na UE, ultrapassando o gás com 20% pela primeira vez, de acordo com a Revisão da Eletricidade Europeia de 2023.

"O mercado europeu, sendo um mercado maduro com metas climáticas muito fortes ... não precisa de novas grandes fontes de exportação de GNL", disse o analista de políticas climáticas Marquardt.

África não é responsável pelas mudanças climáticas

Os países africanos muitas vezes enfatizam que têm o direito de desenvolver os seus recursos de combustíveis fósseis, pois procuram levar eletricidade aos cerca de 50% da população sem acesso a ela, num continente responsável por apenas uma fração das emissões de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas.

Pode surgir de África a solução à crise do gás na Europa? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mas investir em combustíveis fósseis corre o risco de prender os países africanos no uso de geração de energia intensiva em emissões internamente, o que deixaria a África para trás novamente, alertam os especialistas.

Um deles é o economista tunisino Fadhel Kaboub, conselheiro sénior da Power Shift Africa e membro do Grupo de Peritos Independentes sobre Transição Justa e Desenvolvimento.

"Correm o risco de investir em tecnologias obsoletas, ativos caros e obsoletos, e deixar o resto do mundo avançar na industrialização verde e na descarbonização", disse ele.

A África tem enormes recursos de energia renovável inexplorados, afirmou.

"De acordo com o último relatório da AIE sobre a África, estão a dizer que até 2040, com a tecnologia de renováveis existente, não com novas inovações, a África pode produzir 1.000 vezes as suas necessidades energéticas."