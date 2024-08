África está preparada para organizar os Jogos Olímpicos?

África tem um rico património desportivo, mas o continente nunca acolheu os Jogos Olímpicos. Afinal, qual é a viabilidade de uma candidatura africana à organização do maior evento desportivo do mundo?

Durante décadas, os países africanos participaram nas Olimpiadas de verão, competindo por medalhas e orgulho nacional. No entanto, apesar de algumas histórias de sucesso, continua a existir um sentimento de potencial não atingido.

Embora atletas como Janeth Jepkosgei, do Quénia, medalha de prata nos 800 metros em 2008, tenham trazido orgulho ao continente, Florence Ndungu, jornalista desportiva do Nairobi, afirma que desempenho geral dos países africanos ficou muitas vezes aquém das expetativas.

"Temos visto países como o Quénia e a África do Sul a terem bons resultados, especialmente no atletismo. Mas o fato de ainda não ter acolhido os Jogos Olímpicos dá-nos uma ideia do motivo pelo qual não temos tido um bom desempenho", diz a jornalista.

A opinião de Ndungu é subscrita por Someleze Sigudu, um jovem sul-africano que pensa que África ainda não tem o que é preciso para acolher os Jogos Olímpicos.

"Os países africanos são muito pobres em termos de infra-estruturas, não investem neste tipo de jogos. Por exemplo, é muito raro encontrar atletas de natação em África", lembra Sigudu.

Foto: AP Photo/David J. Phillip

África tem capacidade?

Nos últimos Jogos Olímpicos de Paris, nenhum país africano ficou entre os 15 primeiros na contagem de medalhas, e apenas o Quénia está entre os 30 primeiros com um total de 11 conquistas.

Com as nações africanas a considerarem agora a possibilidade de acolher os Jogos Olímpicos, pessoas têm-se questionado se algum país do continente tem o que é preciso para realizar tal proeza.

A África do Sul acolheu o Campeonato do Mundo de Rugby de 1995 e o Mundial de Futebol de 2010, e ambos os eventos foram constantemente elogiados pela sua organização e execução.

Sydney Mungala, que faz parte da equipa de futebol feminino da Zâmbia, afirma que isso mostra o historial de África na organização de eventos desportivos globais: "Penso que nunca devemos parar de tentar. Esperemos que um dia África tenha a oportunidade de acolher este grande evento e mostrar do que somos feitos enquanto continente africano."

Marrocos está prestes a ser co-anfitrião do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, o que volta a confirmar a capacidade do continente para acolher grandes eventos internacionais.

É certo que os Jogos Olímpicos estão num pedestal diferente e são, sem dúvida, o pico do desporto mundial, exigindo um nível de infra-estruturas e de planeamento logístico inigualável em qualquer outro evento.

Em 2010, a África do Sul acolheu o primeiro mundial de futebol Foto: picture-alliance/dpa

Investimento

A jornalista Florence Ndungu afirma que os benefícios económicos de acolher os Jogos Olímpicos são inquestionáveis - que o desporto pode ser uma porta de entrada para melhorar o estatuto económico da juventude africana.

"Do ponto de vista económico, se melhorarmos as nossas infra-estruturas e permitirmos que os nossos jovens desenvolvam os seus talentos, eles crescerão e atingirão altos níveis de competição", acredita Florence Ndungu.

Para além da ambição de organizar as olimpiadas, há uma necessidade premente de investimento em infra-estruturas desportivas. Em entrevista à DW, Janeth Jepkosgei, vencedora de prata nos 800 metros corrida nas Olimpiadas de 2008, afirmou que para o conseguir será necessária a determinação e o empenho dos dirigentes africanos. "Os nossos dirigentes têm de se reunir e chegar a acordo sobre a forma de facilitar as coisas", opina Jepkosgei.

Porém, a atleta reconhece: "Sei que os Jogos Olímpicos são um jogo mais importante, que preciamos de tantas coisas, mas penso que África ainda não se uniu para pensar em acolher os Jogos - nós somos capazes de o fazer".

Os atletas africanos destacam-se nas competições internacionais Foto: Christian Petersen/Getty Images

Priorizar o desporto

No entanto, o desafio não reside apenas na construção de estádios ou na modernização das instalações. A jornalista Florence Ndungu afirma que é preciso adotar uma cultura que dê prioridade ao desporto a partir das bases.

"Se começarmos a formar pessoas, esta infraestrutura deve estender-se às nossas escolas, onde o talento pode ser cultivado", diz.

A falta de desenvolvimento precoce leva muitas vezes os atletas a procurar oportunidades no estrangeiro, o que pode prejudicar o crescimento do desporto em África.

O sonho do continente de acolher os Jogos Olímpicos é ambicioso, mas não impossível. Requer não só investimento financeiro, mas também uma mudança de mentalidade.

O caminho para uma cidade africana acolher os Jogos Olímpicos não é simples, mas o potencial é inegável.