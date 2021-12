MEDIATECA

África em Berlim: Sombras do passado colonial em pleno coração da capital alemã

O pós-colonialismo é um tema ainda atual na Alemanha. No coração da capital germânica, a memória do passado colonial continua a assombrar os moradores do "bairro africano", no distrito de Wedding, em Berlim. As opiniões divergem em torno dos nomes de três ruas. O equilíbrio entre o património histórico e o passado colonial será certamente um dossier na mesa do novo Governo de Olaf Scholz.