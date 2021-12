A guerra civil na Etiópia vitimiza os inocentes

O primeiro-ministro e Prémio Nobel da Paz da Etiópia, Abiy Ahmed, desiludiu as esperança de negociações no conflito na região do Tigray. Recentemente, as forças do Tigray manifestaram disposição para dialogar. A violência atinge os civis como esta jovem de 17 anos ferida. Conta que um combatente entrou na sua casa e abriu fogo. A retórica desumana faz com que os observadores temam um genocídio.