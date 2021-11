A República da África do Sul é um país localizado no extremo sul do continente africano, entre os oceanos Atlântico e Índico, cuja capital é Joanesburgo.

Limitada pela Namíbia, Botsuana e Zimbábue ao norte, Moçambique e Suazilândia a leste e com o Lesoto, um enclave totalmente rodeado pelo território sul-africano, a África do Sul é conhecida pela sua biodiversidade e pela grande variedade de culturas, idiomas e crenças religiosas. A economia sul-africana é a segunda maior do continente, depois da nigeriana. Multiétnico, o país possui uma enorme comunidade de estrangeiros oriundos de África, Europa, Índia e continente americano. A África do Sul é um dos membros fundadores da União Africana (UA), da Organização das Nações Unidas (ONU), da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD) e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). Também faz parte do grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.