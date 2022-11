África do Sul vai fazer pressão para entrada da União Africana no G20

A União Africana em cartunes

Primeiro prémio para a UA sem rodas

Intitulado “Já chegamos?”, este cartune foi criado pelos artistas sul-africanos John Swanepoel e John Curtis, conhecidos no seu país como “Dr. Jack & Curtis”. Os artistas ficaram em primeiro lugar no concurso de cartunes da “Rede de Jornalistas do Terceiro Mundo” (DWJN, na sigla em alemão), com sede na Alemanha. “50 Anos de Unidade Africana” é o tema da competição deste ano.