África do Sul: Suspeito de incendiar Parlamento acusado de terrorismo

Zandile Christmas Mafe tem 49 anos e é suspeito de ter provocado o incêndio que devastou o Parlamento da África do Sul, no dia 2 de janeiro. Foi preso no mesmo dia do crime e levado para o Tribunal de Primeira Instância da Cidade do Cabo.

Esta terça-feira (11.01), Mafe apresentou-se pela segunda vez em tribunal, onde foi acusado de terrorismo. Já estava acusado de entrada forçada no Parlamento, incêndio culposo e roubo.

A nova acusação foi aplicada depois de os investigadores reverem as filmagens das câmaras de segurança.

Torre de fumo causada pelo incêndio

Na primeira vez que Mafe se apresentou em tribunal declarou-se inocente. De acordo com a acusação, o suspeito "colocou, ilegalmente, um explosivo ou outro dispositivo letal numa instalação governamental com o propósito de causar danos substanciais ou destruir tal local".

Suspeito pode ser julgado?

Nesta segunda sessão de tribunal, os procuradores revelaram que o acusado foi submetido a uma avaliação psiquiátrica após ter sido preso e que os médicos concluíram que sofre de esquizofrenia.

O advogado de defesa, Dali Mpofu, um dos mais conhecidos da África do Sul, pediu liberdade condicional para Mafe e disse que o suspeito pretendia entrar em greve de fome se permanecesse em custódia por mais tempo.

Zandile Christmas Mafe, suspeito do incêndio

O tribunal marcou a próxima audiência para 11 de fevereiro e ordenou que Mafe continue detido num centro de atendimento psiquiátrico.

A acusação quer que o suspeito seja examinado no Hospital Psiquiátrico Valkenberg, na Cidade do Cabo, para determinar a sua aptidão para ser julgado.

Julgamento gera protesto

Segundo Mpofu, Mafe é descrito por muitos como sem-abrigo e "não percebe porque é que o Estado não o alimentou enquanto estava a viver na rua, a tentar sobreviver, e agora parece ter vontade de o sustentar por um certo período de tempo".

Desde que foi preso, existe um debate sobre se o incêndio foi provocado por Mafe. Um grupo de cerca de 30 manifestantes reuniu-se à entrada do tribunal e pediu a libertação do homem, dizendo que este era um bode expiatório.