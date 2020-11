África do Sul retoma voos internacionais para todos os países

"Todos os voos internacionais serão agora permitidos de acordo com os protocolos de contenção da pandemia e da apresentação de um certificado negativo da Covid-19", disse Cyril Ramaphosa, numa declaração à nação transmitida quarta-feira (11.11) pela televisão, sobre os esforços do Governo sul-africano no combate à pandemia.

"Ao usarmos testes rápidos e estritas medidas de observação, visamos limitar a propagação da infeção através da sua importação", afirmou o Presidente da República.

O chefe de Estado adiantou que a decisão visa "assistir as empresas sul-africanas, nomeadamente no setor da hotelaria e turismo", salientando que o Governo decidiu também normalizar o horário de funcionamento do comércio de bebidas alcoólicas.

Cyril Ramaphosa. "Há regiões a que temos de estar atentos"

"A África do Sul, enfrentou o que esperamos ter sido a pior tempestade, no pico da pandemia, em julho, registámos cerca de 12.000 novas infeções por dia", frisou Ramaphosa, acrescentando que "há mais de dois meses que o número de novas infeções permanece relativamente estável abaixo das 2.000 por dia".

Até à data, a África do Sul regista 742.394 casos positivos de infeção e 20.011 mortos, segundo o Presidente, advertindo que "as infeções estabilizaram no país, mas podem aumentar rapidamente".

Prevenir ressurgimento de casos

"Se vamos ter que prevenir um ressurgimento das infeções no nosso país, há regiões a que temos de estar atentos", salientou. Nesse sentido, destacou a província do Cabo Oriental, "que mostra sinais de um ressurgimento [da covid-19] e aumento de admissões nos hospitais", onde na semana passada o número de novas infeções na província aumentou 50% em relação à semana anterior.

"E o número total de novos casos nos últimos 14 dias era cerca de 145% mais alto do que nos 14 dias antecedentes", explicou Ramaphosa, admitindo que "o contágio poderá dever-se a surtos nas instituições de ensino superior".

O Presidente mencionou ainda o Estado Livre, o Cabo do Norte, e por último a Garden Route e a Cidade do Cabo, na província do Cabo Ocidental, como sendo regiões onde se regista infeções "mais elevadas do que a média".

Ramaphosa declarou que o Governo vai alargar o estado de desastre nacional por mais um mês, apelando aos sul-africanos a "usarem máscara, evitar ajuntamentos e a limitar o contacto social" para se evitar uma segunda vaga da pandemia.

O Presidente sul-africano reiterou que o Governo alargou recentemente o subsídio Covid-19 até janeiro de 2021, para assistir seis milhões de pessoas que estão desempregadas, acrescentando que vai mudar a estratégia "de ajuda social para reconstrução económica", sem precisar detalhes.

Acesso a vacinas

No seu discurso, Cyril Ramaphosa disse que a África do Sul está a colaborar com várias farmacêuticas multinacionais para facilitar o acesso a uma vacina contra a Covid-19, estimando que "o continente africano necessita de 12 mil milhões dólares [10,1 mil milhões de euros] e 750 milhões de doses da vacina contra a covid-19".

"A Johnson & Johnson assinou um acordo com a empresa sul-africana Aspen que tem capacidade para produzir 300 milhões de doses na sua fábrica em Port Elizabeth, sudeste do país e a Biovac, uma firma local, está a negociar com firmas internacionais em parceria com o Governo sul-africano", salientou.

A África do Sul vai cumprir cinco dias de luto nacional, de 25 a 29 de novembro, em homenagem às vítimas da Covid-19 e da violência do género no país.

Todavia, o chefe de Estado sul-africano, que é também presidente do Congresso Nacional Africano, escusou-se a fazer um ponto de situação sobre as várias investigações em curso à alegada corrupção por dirigentes do partido no poder em contratos públicos de compra e distribuição de equipamento de proteção médica contra a Covid-19.