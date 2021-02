África do Sul reabre 20 postos de fronteiras terrestres

Pelo menos 20 postos fronteiriços da África do Sul foram reabertos esta segunda-feira (15.02) após terem sido encerrados em janeiro.

Funcionários dos serviços de migração sul-africano afirmaram que adotam medidas para evitar aglomerações de viajantes, que se reúnem nos postos de imigração, o que poderia ser arriscado para espalhar o vírus.

O ministro dos Assuntos Internos, Aaron Motsoaledi, que inspeciona a reabertura do posto fronteiriço de Lebombo com Moçambique na segunda-feira, disse que a África do Sul está a trabalhar com os países vizinhos para assegurar a circulação mais simples de pessoas.

Outros postos fronteiriços a serem reabertos incluem Beitbridge, com o Zimbabué, e pontos de passagem com Lesoto, Botswana, Namíbia e Eswatini.

Antes do encerramento das fronteiras em janeiro, houve relatos de problemas nos postos de imigração, incluindo viajantes que utilizavam falsos testes de Covid-19.

Fronteira entre Moçambique e África do Sul, em Ressano Garcia

Fronteira com Moçambique

Motsoaledi disse que a África do Sul vai destacar uma força especial para a fronteira com Moçambique para travar a imigração ilegal oriunda do país lusófono,

"Não é só por causa da Covid-19 que as entradas ilegais estão a acontecer aqui, e talvez a situação seja muito mais grave nesta altura, mas é algo que temos vindo a observar já há algum tempo e será resolvido com o destacamento dos novos guardas de fronteira a tempo inteiro", declarou.

O ministro referiu que as travessias ilegais naquele ponto do território sul-africano "têm vindo a acontecer muito antes da Covid-19, porque são pessoas que não têm os requisitos para permanecer legalmente no país".

Testes falsos

"Apelamos aos viajantes para que se certifiquem de que possuem todos os documentos de viagem necessários, incluindo testes de Covid-19 válidos, quando se apresentam aos funcionários nas nossas fronteiras", disse Motsoaledi.

Circulação na fronteira com o Zimbabué volta ao normal

Segundo o ministro, qualquer pessoa que for apanhada num posto fronteiriço com um documento de teste de Covid-19 falso será impedida de ingressar no território sul-africano durante pelo menos cinco anos.

A África do Sul registou um declínio nas novas infeções de Covid-19, levando o país a levantar alguns dos seus regulamentos de encerramento mais rigorosos, como o encerramento das fronteiras terrestres.

O aparecimento da nova variante prejudicou o turismo do país, com alguns países e companhias aéreas a restringir os voos a partir da África do Sul.

A África do Sul, com um total acumulado de quase 1,5 milhões de casos, incluindo 47 mil mortes, é responsável por 41% de todos os casos confirmados nos 54 países africanos, representando 1,3 mil milhões de pessoas.

Após um ressurgimento dramático de casos, hospitalizações e mortes em janeiro, os números da Covid-19 da África do Sul estão a diminuir, com 1.744 novas infeções e 78 mortes registadas nas últimas 24 horas.