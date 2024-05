África do Sul: Quem são os candidatos às presidenciais?

O atual Presidente sul-africano e líder do Congresso Nacional Africano (ANC), Cyril Ramaphosa, ainda tem esperança de que ele e o seu partido saiam vitoriosos nestas eleições gerais.

Ramaphosa assumiu em 2018 o lugar do antigo Presidente Jacob Zuma, que está envolvido num escândalo de corrupção e enfrenta múltiplas acusações de extorsão, fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais.

Ramaphosa, agora com 71 anos, prometeu um novo amanhecer para a África do Sul, mas os críticos dizem que ele não conseguiu cumprir os seus objetivos. Sob o seu comando, o desemprego atingiu níveis recorde, empurrando o ANC para o que se espera ser o seu pior resultado eleitoral.

O atual Presidente Cyril Ramaphosa espera uma reeleição Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

As eleições deste ano são particularmente pesadas para o ANC porque, se o partido perder a maioria, será forçado a entrar numa coligação para formar um Governo. Esta situação seria inédita para o partido três décadas depois de ter chegado ao poder sob o comando do eterno ativista antiapartheid, Nelson Mandela.

Eis alguns dos outros principais candidatos que poderão fazer grandes ondas políticas nas eleições de 29 de maio.

Julius Malema

Julius Malema, de 43 anos, fundou o partido radical Combatentes da Liberdade Económica (EFF) em 2013, depois de ter sido expulso do ANC por incitar a divisões e desacreditar o partido. Foi presidente da Liga da Juventude do ANC.

Muitas vezes acusado de gerar revolta interna, Malema criou o EFF depois de ter sido expulso do ANC Foto: Guillem Sartorio/AFP

O EFF ganhou proeminência ao defender reformas radicais, incluindo a redistribuição de terras e a nacionalização de setores económicos fundamentais para combater as profundas desigualdades.

Figura controversa na política sul-africana, Malema tem sido descrito como um populista imprudente e um futuro líder do país.

John Steenhuisen

Steenhuisen subiu na hierarquia do partido Aliança Democrática (DA) antes de ser nomeado seu líder em 2020.

Steenhuisen, de 48 anos, assumiu o cargo depois de dois altos dirigentes negros sul-africanos se terem demitido do partido, um deles invocando dificuldades em expandir o apelo da DA para além da sua base sul-africana tradicionalmente branca.

A DA lidera uma coligação multipartidária com o objetivo de derrubar o ANC. Mas Steenhuisen tem-se esforçado para se libertar da identidade branca e de classe média do seu partido e alargar o seu apelo.

John Steenhuisen, natural de Durban, está ativo na política desde muito jovem Foto: MICHELE SPATARI/AFP

Zuma: Impedido pelo tribunal superior

Na semana passada, o Supremo Tribunal da África do Sul impediu o antigo Presidente Jacob Zuma de concorrer às eleições gerais.

"É declarado que o Sr. Zuma foi condenado por um crime e sentenciado a mais de 12 meses de prisão. E, por conseguinte, não é elegível para ser membro da Assembleia Nacional e não está qualificado para se candidatar às eleições", afirma o acórdão.

Zuma desentendeu-se com o seu sucessor, Ramaphosa, e está agora a liderar o uMkhonto we Sizwe (MK), um novo partido da oposição com o nome da ala paramilitar do ANC durante o apartheid. Aos 82 anos de idade, o candidato ainda goza de apoio popular, especialmente na sua província natal, KwaZulu-Natal, que é um campo de batalha.

A Comissão Eleitoral da África do Sul declarou que a fotografia de Zuma permaneceria no boletim de voto, uma vez que ele é o líder registado do MK. No entanto, o seu nome será retirado da lista de candidatos ao Parlamento nomeados pelo MK.

Jacob Zuma ainda goza de apoio popular, especialmente na sua província natal, KwaZulu-Natal Foto: MARCO LONGARI/AFP

Outros candidatos notáveis

Outros candidatos notáveis incluem o antigo líder da DA, Mmusi Maimane, que agora lidera o Build One South Africa ("Construir uma África do Sul"), um novo partido liberal.

O antigo presidente da câmara de Joanesburgo, Herman Mashaba, que fez fortuna a vender produtos para o cabelo africano antes de entrar na política, lidera o ActionSA. O partido formou uma coligação com a DA. Mashaba refere-se a si próprio como um "cavaleiro capitalista".

A coligação inclui também o partido nacionalista zulu Inkatha Freedom Party (IFP), liderado por Velenkosini Hlabisa, que substituiu o polémico líder do partido, Mangosuthu Buthelezi.

Outro membro da coligação é o partido Afrikaner Freedom Front Plus (FF Plus / "Frente da Liberdade Mais Africana", na tradução livre), liderado por Pieter Groenewald.

O ex-jornalista Songezo Zibi lidera o Rise Mzansi, um grupo de centro-esquerda, e Gayton Mckenzie, um assaltante condenado que se tornou orador motivacional, é o líder da Aliança Patriótica, de direita e anti-imigração.

Um total de 70 partidos políticos e 11 candidatos independentes concorrerão às eleições nacionais e provinciais. O boletim de voto nacional terá 52 partidos inscritos.