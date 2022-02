NOTÍCIAS

África do Sul: Prestar cuidados de saúde numa zona de alta criminalidade

Escoltas policiais e um alto alerta para possíveis ataques de gangues estão sob a ordem diária dos motoristas de ambulância que trabalham nas áreas de crime no interior da África do Sul. Acompanhamos dois paramédicos que prestam cuidados de saúde nas "zonas vermelhas" da Cidade do Cabo.