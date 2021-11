África do Sul: Oposição conquista Pretória após Joanesburgo nas eleições municipais

A oposição na África do Sul conquistou a capital do país, Pretória, nas eleições municipais, o que foi classificado esta terça-feira (23.11) pelo Presidente, Cyril Ramaphosa, como "grande lição", um dia após o partido do poder ter perdido Joanesburgo.

"É um grande revés para nós, mas é também uma grande lição", disse Ramaphosa à margem de um encontro com o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, em Pretória. "É dececionante para o Congresso Nacional Africano (ANC), mas temos de aceitar a mensagem clara enviada pelo nosso povo", disse.

O ANC sofreu um retrocesso histórico nas eleições locais no início de novembro, caindo abaixo dos 50% pela primeira vez em qualquer eleição.

Até então, o partido de Nelson Mandela tinha ganhado todos os sufrágios por maioria absoluta, desde as primeiras eleições democráticas do país, em 1994.

Aliança Democrática elege presidentes

Sem uma maioria absoluta de um partido, a escolha do presidente da câmara em várias cidades estratégicas, incluindo Joanesburgo e Pretória, ficou em suspenso.

Agora, graças ao apoio do partido de esquerda radical Lutadores pela Liberdade Económica (EFF, na sigla em inglês) e do ActionSA, a formação política do antigo presidente da câmara de Joanesburgo, Herman Mashaba, ex-membro da Aliança Democrática (DA), principal partido da oposição, conquista as presidências de câmara das duas capitais.

O ANC perdeu o controlo da capital económica de Joanesburgo na segunda-feira. A câmara municipal será liderada por Mpho Phalatse, uma mulher da DA.

Outro candidato da DA, Randall Williams, foi confirmado para liderar Pretória, que já tinha sido ganha pela oposição nas anteriores eleições municipais de 2016.

Nascida em 2000 da fusão de três partidos "brancos", a DA, há muito vista como o partido da classe média branca, atraiu, entretanto, muitos eleitores negros, antes de ser envolvida em acusações de racismo.