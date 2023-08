África do Sul: Dezenas de mortos em incêndio em Joanesburgo

Pelo menos 63 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num incêndio que destruiu esta madrugada um prédio de cinco andares no centro da cidade sul-africana de Joanesburgo. O edifício já foi evacuado.

"Os Serviços de Gestão de Emergências da cidade de Joanesburgo confirmam que o número de mortos subiu para 63. A missão de busca ainda está em curso", declarou o organismo na rede social X (antigo Twitter).

Não foi possível ainda determinar a causa do incêndio, que terá começado por volta das 01:30, disse esta quinta-feira o porta-voz dos Serviços de Gestão de Emergências, Robert Mulaudzi.

O balanço anterior dava conta de 52 mortos e 43 feridos. Há pelo menos uma criança entre as vítimas mortais, disse Mulaudzi.

Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e o edifício foi evacuado Foto: Michele Spatari/AFP/Getty Images

Incêndio controlado

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e o edifício foi evacuado.

Segundo as autoridades, vários pacientes foram tratados no local e transportados para várias unidades de saúde.

As operações de busca e salvamento ainda estão a decorrer e prevê-se que o número de mortos continue a aumentar.

Testemunhas presentes no local disseram que cerca de 200 pessoas estariam a viver no edifício, situado numa zona desfavorecida da maior cidade da África do Sul.

De acordo com o porta-voz dos Serviços de Gestão de Emergências, os residentes tinham-se mudado para o local informalmente.

(em atualização)